Banco Montepio vai ser a nova designação comercial da Caixa Económica Montepio Geral

A Caixa Económica Montepio Geral vai mesmo passar a designar-se Banco Montepio, como o Jornal Económico noticiou na edição impressa do passado dia 28 de setembro. O pedido de registo para a nova marca comercial desta instituição financeira foi requerido no dia 1 de outubro, noticiou o “Negócios”, esta tarde. O Jornal Económico não conseguiu, até ao momento, confirmar a data do pedido da marca.

No dia 27 de setembro de 2018, o presidente da Caixa Económica, Carlos Tavares, num encontro com jornalistas para anunciar os resultados do semestre, anunciou que a mudança da designação comercial da instituição até fim do ano. Nesse encontro, o líder da Caixa Económica explicou que a mudança iria abranger a desig­nação comercial, sendo que o nome Caixa Económica Montepio Geral iria ser mantido nos estatutos societários.

A mudança de marca do banco da Associação Mutualista Montepio não era um tema novo. No passado, com José Félix Morgado à frente, o banco ponderava deixar cair o nome Montepio e ficar Caixa Económica, isto porque o Banco de Portugal sugeriu que fosse feita uma distinção de marcas de modo a que os clientes compreendessem facilmente a diferença entre a Caixa Económica Montepio e a Associação Mutualista Montepio Geral, que tem produtos financeiros à venda nos balcões do banco. Sendo que esses produtos mutualistas não estão salvaguardados pelo Fundo de Garantia de Depósitos.

Com Carlos Tavares, o banco reforça a importância do nome Montepio, deixa é cair a designação de Caixa Económica.

Em março deste ano, no parlamento, o diretor de supervisão prudencial do Banco de Portugal considerou fundamental que os clientes percebam os riscos associados aos produtos da Associação Mutualista Montepio e da Caixa Económica Montepio, mas disse que isso não implicava necessariamente a alteração de marcas. “Não determinámos que necessariamente alterasse a marca, até porque existem determinadas sinergias que importa ponderar”, disse Luís Costa Ferreira, na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

De acordo com o “Negócios”, o “pedido de registo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ocorreu a 1 de Outubro, sendo que a publicação formal deste pedido data de 29 de Outubro, tendo sido noticiada esta tarde pelo Eco”. Além disso, “desde dia 29 de Outubro e até 31 de Dezembro, corre o prazo de oposição possível, em que pode haver espaço para a reclamação por terceiros do registo da insígnia comercial”.