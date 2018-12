Banco Mundial tem 200 mil milhões para combater alterações climáticas

O presidente do Banco Mundial anunciou hoje, 3 de dezembro, durante o COP-24, a decorrer em Katowice, Polónia que o Banco Mundial vai investir 200 mil milhões de dólares para apoiar países a combater as alterações climáticas entre 2021 e 2025.

.@KGeorgieva, Chief Executive Officer of the World Bank, just announced that the @WorldBank will donate 200 bln USD for climate change adaptation and mitigation. Great news at the beginning of #COP24! pic.twitter.com/jftUxz4kDN

