Banco NatWest testa cartões de débito com impressões digitais

O banco NatWest, que pertence ao grupo financeiro RBS, um dos maiores do Reino Unido, prepara-se para testar, no próximo mês de abril, uma tecnologia de impressão digital biométrica para pagamentos com cartão.

No início do ano passado, foram várias as instituições bancárias que adoptaram a tecnologia ‘contactless’, um método de contacto incorporado nos cartão de débito que permite o pagamento de compras até 30 euros sem introduzir o código pessoal. No Reino Unido, o número de pagamentos com este tipo de cartões cresceu 97%, chegando aos 6,5 milhões de euros, segundo avança a CNBC.

Agora, o banco inglês quer aumentar a parada e garantir a segurança dos pagamentos ‘sem pin’ em transações mais elevadas. O novo cartão NatWest tem uma cópia electrónica das impressões digitais do cliente e um sensor de leitura, permitindo-lhe autorizar pagamentos, acima dos 30 euros, à distância de um toque. Inicialmente, a nova tecnologia será testada em 200 clientes mas o objetivo é chegar aos outros sete milhões de contas associadas à instituição bancária.

“Queremos tornar o banco mais fácil para nossos clientes e os cartões biométricos são uma das muitas tecnologias que estamos a explorar. Este é o maior desenvolvimento na tecnologia em cartões nos últimos anos e estamos animados por testar o serviço”, avança David Crawford, responsável pela área de pagamentos do NatWest.