Banco Santander Consumer Portugal lança novo portal de financiamento “tu-do”

O Banco Santander Consumer Portugal acaba de lançar o “tu-do”, um novo Portal de Financiamento 100% digital. Esta plataforma faz parte do projeto NextFuture do Banco, “que foi distinguido nos Prémios Inovação OutSystems 2019, na categoria de Transformação Digital nos Serviços Financeiros”, anuncia a subsidiária do Santander Portugal especializada em crédito automóvel.

A nova plataforma de financiamento do Banco Santander Consumer Portugal foi desenvolvido pela entidade para os seus parceiros (concessionários de automóveis novos e usados). “Com esta nova plataforma, é agora possível realizar um financiamento, sem recurso a papel, em poucos minutos (um processo que até agora poderia demorar horas ou mesmo dias), trazendo mais negócios aos parceiros e uma maior satisfação aos clientes”, diz a instituição.

De acordo com Miguel Ribeiro, Chief Sales Officer do Banco Santander Consumer Portugal, esta solução “é uma necessidade, uma realidade do mercado”. Explica que foi lançado com o nome “tu-do”, porque pretende ser “um portal em tudo fácil, digital, rápido e seguro, não só para parceiros como para clientes finais. É uma ferramenta que está perfeitamente adaptada à nova realidade processual, pois está ligada a vários organismos públicos, sendo possível preencher e validar a informação no momento”.

Os dados do cliente podem ser automaticamente preenchidos através da Chave Móvel Digital ou da Leitura do Cartão de Cidadão, toda a documentação legal é-lhe enviada no imediato por email e os consentimento e assinatura do contrato podem ser concretizados digitalmente, através de um token enviado por SMS. O processo de venda, pelos concessionários automóvel, torna-se assim mais simples e mais rápido e os clientes poderão ter o seu financiamento aprovado em poucos minutos. Esta é uma solução que se caracteriza também pela segurança, frisa Miguel Ribeiro: “Damos muita importância ao tema da segurança e essa foi a pedra basilar neste desenvolvimento. Conseguimos criar uma jornada que protege o cliente final, do ponto de vista de dados, e os parceiros, ao nível das questões legais.” E, conclui, “a pandemia obrigou uma rápida adaptação e à procura de novas soluções. Este portal ajudou os nossos parceiros a encontrar novas formas de vender as suas viaturas”.