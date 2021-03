Bancos centrais no centro das atenções. Hoje há “Mercados em Ação”, às 17h

Nesta edição, Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE), Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) e Ricardo Evangelista (analista sénior da ActivTrades), analisam as decisões do Banco Central Europeu na semana passada e anteveem o que poderá resultar das reuniões da Reserva Federal esta quarta-feira e do Banco de Inglaterra no dia seguinte.

O quadro de análise irá incluir, naturalmente, o progresso dos planos de vacinação e da recuperação económica, além dos impactos das reuniões de política monetária nos mercados de câmbio e de ações.

Se perdeu o programa da semana passada, pode ver aqui: