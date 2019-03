Bancos espanhóis investem milhões na digitalização

Os seis bancos cotados na bolsa de Madrid querem responder às novas necessidades dos clientes e destinaram 3.555 milhões de euros à transformação tecnológica só no último ano, de acordo com as contas feitas pelo jornal “El Expansión” com base nos últimos relatórios e contas.

No ano passado, o BBVA, o CaixaBank e o Santander – que negoceiam os três no índice espanhol Ibex 35 – investiram 3 mil milhões de euros para inovar nas suas operações. Para os apoiar nesta missão digital, o grupo que detém o português BPI e o que é liderado por Ana Botín contrataram a multinacional IBM.

Segundo os números divulgados por esta tripa de instituições bancárias, cada uma alocou, no ano passado, cerca mil milhões de euros para modernizar os sistemas informáticos e os canais de contacto com os depositantes: o Santander contabilizou 1.550 milhões de euros, mais 23,4% em termos homólogos; o BBVA 1,133 milhões, mais 11,2%; e o CaixaBank registou 373 milhões de euros, mais 25%.

Também o Bankia aumentou a sua despesa em tecnologia em 2018 (na ordem dos 20%), para os 192 milhões de euros. Já o Sabadell alocou 247 milhões de euros para esta área, o que significa um gasto superior em 7,3% àquele que tinha sido registado em 2017, e o Bankinter 61 milhões de euros.