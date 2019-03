Bancos espanhóis perdem em bolsa mais de 42 mil milhões de euros em apenas um ano

Os principais bancos espanhóis – Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell e Bankinter – estão a ter um mau desempenho no mercado de ações e, nos últimos 12 meses, a sua capitalização reduziu-se em mais de 42 mil milhões de euros. De acordo com o jornal “El Economista”, essas perdas foram acentuadas “pelo atraso na ansiada subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE)”.

Regista-se uma perda acumulada de 23,5% do valor em bolsa dos referidos bancos espanhóis no índice Ibex 35. No final do primeiro trimestre de 2018, o valor em bolsa desses bancos em conjunto era de cerca de 180 mil milhões de euros. Ontem, dia 22 de março de 2019, esse valor tinha caído para cerca de 137 mil milhões de euros.

Entre os bancos cotados no principal índice bolsista, “os mais expostos a Espanha e com uma carteira hipotecária ligada à taxa de juro Euribor” são o Sabadell, Bankia e Caixa Bank, destaca o mesmo jornal. E foram esses bancos que tiveram uma maior queda de valor da sua capitalização bolsista, acima da média do conjunto do setor bancário.