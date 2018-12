Bancos europeus financiam barragem em Angola

No ano passado, o saldo migratório de Portugal voltou ao ‘verde’ após sete anos negativo. O número de imigrantes (36.639, mais 22% do que em 2016) foi superior às pessoas que saíram do país (31.753, menos 17% do que no ano anterior), segundo o Relatório Estatístico Anual 2018 do Observatório das Migrações (OM). O estudo […]