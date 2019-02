Bank of America eliminará o nome ‘Merrill Lynch’ de alguns dos seus negócios

O Bank of America, na sequência da crise do subprime, em 2008 ficou com o Merrill Lynch, vai eliminar gradualmente o nome ‘Merrill Lynch’ de algumas de suas empresas, em particular as suas operações de banca comercial e de banca de investimento. Além disso, irá rebatizar a maior parte do seu negócio de gestão de fortunas com o nome ‘Merrill’.

A notícia é do Wall Street Journal que é citada pelo espanhol Bolsamanía. O WSJ salienta que o rebranding significa o fim de uma era, porque o nome Merrill Lynch tem uma longa tradição em Wall Street e a partir de agora vai ser relegado para segundo plano.

“Continuaremos a unificar a empresa, seguindo o caminho iniciado há uma década”, disse Brian Moynihan, CEO da empresa, numa entrevista.

A banca de investimento, as operações comerciais e as unidades que lidam com clientes corporate, até agora conhecidos como ‘Bank of America Merrill Lynch’ ou BAML, mudarão a sua denominação. Assim, as unidades que trabalham com clientes empresas serão renomeadas como ‘Bank of America’, enquanto o banco de investimento e os negócios comerciais funcionarão sob a nomenclatura ‘BofA Securities’.

A Merrill Lynch Wealth Management, gestora de patrimónios do banco, será exclusivamente a ‘Merrill’. No entanto, apesar dessas mudanças, o touro da marca Merrill Lynch permanecerá no logotipo, diz o WSJ.

Por outro lado, a U.S. Trust empresa de gestão de património que foi adquirida em 2007 e trabalha com clientes ultra-ricos, será renomeada de ‘Bank of America Private Bank’.