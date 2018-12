Bankia negoceia venda de ativos imobiliários e malparado ao Lone Star

O Bankia está a negociar a venda de uma carteira de ativos imobiliários e de créditos de cobrança duvidosa ao fundo norte-americano Lone Star, que detém o Novo Banco, informou hoje a instituição financeira espanhola.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), o Bankia explicou que “uma vez que terminem as negociações informará em detalhe sobre as mesmas”.

O comunicado surge depois de o diário espanhol El Confidencial ter noticiado hoje que o Bankia estava a negociar a venda de uma carteira de ativos e de créditos avaliados em 3.000 milhões de euros ao fundo norte-americano Lone Star.