Bankinter disponibiliza Open Banking ao mercado

O Bankinter Portugal disponibilizou o Open Banking, permitindo que os Prestadores de Serviços de Pagamentos possam efetuar as operações previstas pela Diretiva de Serviços de Pagamento 2 (PSD2).

O Open Banking do Bankinter Portugal utiliza o SIBS API Market, uma plataforma partilhada pela SIBS com os vários bancos participantes, que inclui as APIs (Application Programming Interfaces) de Dados de Conta; Iniciação de Pagamentos e Disponibilidade de Fundos.

A plataforma permite ainda aceder a documentação funcional e técnica e escolher as APIs que melhor se adaptam às necessidades de negócio dos Prestadores de Serviços de Pagamentos.

Mediante registo, os Prestadores de Serviços de Pagamentos podem assim testar as APIs end-to-end, aceder a documentação técnica sobre cada API, bem como efetuar as operações de consulta de dados de conta, disponibilidade de fundos e iniciação de serviços de pagamentos.