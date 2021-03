Banksy vai leiloar obra para doar dinheiro a profissionais de saúde britânicos

Em plena pandemia, o artista de rua e ativista britânico Banksy criou uma homenagem aos heróis da saúde e agora vai leiloar a peça de arte na esperança de arrecadar mais de três milhões de libras (3,5 milhões de euros) para o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, sigla inglesa).

Durante a primeira vaga da pandemia, em que todos os hospitais do Reino Unido estavam sob intensa pressão, uma figura de Banksy surgiu no hospital geral de Southampton, sendo apelidado como um “tributo universal” aos profissionais de saúde que estavam a combater o vírus.

De acordo com a “BBC”, o artista que permanece anónimo irá leiloar a obra original para amealhar dinheiro para o NHS, e uma reprodução do trabalho irá permanecer no hospital de Southampton com o objetivo de ser uma homenagem eterna. Numa estimativa de pré-venda, os especialistas apontam que o quadro recolha entre os 2,5 milhões e 3,5 milhões de libras (2,91 milhões e 4,08 milhões de euros).

Numa substituição dos heróis de brincar, a imagem consiste num menino a brincar com uma enfermeira super heroína. Na mesma imagem, o Batman e o Homem-Aranha surgem num caixote do lixo, descartados como se não fossem os heróis do momento.

A leiloeira Christie’s assume que o quadro “oferece uma imagem de esperança” e que representa “um tributo pessoal àqueles que continuam a enfrentar a pandemia”. A obra de arte intitulada ‘Game Changer’ tornou-se um tributo aos profissionais de saúde que se encontram na linha da frente.