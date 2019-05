Banqueiros com salários de 15,7 milhões de euros em 2018

As equipas de gestão dos maiores bancos portugueses – CGD, BCP, Santander Totta, Novo Banco e BPI – custaram um total de 15,7 milhões de euros em 2018, noticia o jornal ‘Correio da Manhã’ esta quinta-feira, 2 de maio.

O valor que supera os 15 milhões de euros foi pago em remunerações aos principais banqueiros e às suas equipas de gestão, segundo os relatórios de gestão divulgados pelas mesmas entidades bancárias.

Analisando as remunerações individualmente, o gestor do BCP, Miguel Maya, foi o mais bem pago, recebendo um total de 1,4 milhões de euros, entre salário fixo e remuneração variável.

O presidente executivo do BCP recebeu, então, 816.165,31 euros de complemento de reforma e 587.166,68 euros de remuneração fixa. Já a sua equipa, registou encargos com salários da administração executiva no valor de 3,7 milhões de euros, no qual não se insere o montante de Nuno Amado, presidente não executivo.

O Santander Totta surge em segundo lugar. António Vieira Monteiro, presidente executivo em 2018, recebeu, entre salário e prémios, um total de 1,28 milhões de euros, sendo 676 mil euros fixos e 605 mil euros em parte variável. No seu total, os gestores desta entidade receberam três milhões de euros em 2018.

O BPI pagou o terceiro maior vencimento. Pablo Forero apresentou um salário fixo de 944 mil euros e 200 mil euros de remuneração variável, no ano passado, num total de 1,14 milhões de euros. A equipa gestora auferiu de 4,5 milhões de euros.

Paulo Macedo, o responsável pelo banco público, Caixa Geral de Depósitos, recebeu um total de 647 mil euros, uma vez que o salário fixo foi de 243 mil euros e de componente variável recebeu 224 mil euros. Já a administração executiva recebeu um total de 2,7 milhões de euros.

O gerente do Novo Banco, António Ramalho, apresentou o salário mais baixo entre os líderes das principais entidades. O responsável recebeu 382 mil euros de salário fixo. Já a sua equipa recebeu remunerações no montante de 1,7 milhões de euros.