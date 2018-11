Banqueiros discutem futuro do setor financeiro no Fórum Banca 2018

Pelo terceiro ano consecutivo, o Jornal Económico e a consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) organizam o “Fórum Banca”, o grande encontro do setor financeiro nacional. A edição deste ano realiza-se na manhã desta quinta-feira, 29 de novembro, no hotel Pestana Palace, em Lisboa, contando com as presenças dos líderes da maioria dos principais bancos nacionais.

Após as boas vindas por José Manuel Bernardo e Filipe Alves, presidente da PwC e diretor do JE , respetivamente, a conferência será aberta por Carlos Costa, governador do Banco de Portugal. Seguem-se as intervenções de Luís Barbosa (partner da PwC) e Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos.

Os novos canais de distribuição permitidos pela digitalização constituem um dos principais temas da edição de 2018 do Fórum. Um dos painéis de debate será dedicado exclusivamente a este tema, contando com as participações dos administradores do BPI, do Novo Banco, do BCP, da Caixa Geral de Depósitos e do Bankinter que têm este pelouro.

No painel final estarão presentes os líderes da maioria dos principais bancos nacionais: Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos), Miguel Maya (Millennium bcp), António Ramalho (Novo Banco) e Licínio Pina (Crédito Agrícola).

Os debates serão moderados por Filipe Alves, diretor do JE, Shrikesh Laxmidas, diretor adjunto do JE, e Miguel Fernandes, partner da PwC.