Bárbara Bandeira e Carminho juntam-se para cantar ‘onde vais’

Bárbara Bandeira está de volta com a edição do tema “Onde Vais”, no qual conta com a extraordinária participação de Carminho, naquele que é seguramente um dos singles mais surpreendentes do ano. O vídeo oficial fica disponível hoje no Youtube a partir das 18h.

“Onde Vais” representa um tremendo regresso de Bárbara Bandeira depois da edição de “Nós os Dois”, em 2019 (Single de Platina que somou mais de 8 milhões de visualizações no YouTube); “Eu Não”, com a participação de Kasha, em 2020; e de ter participado no single “Cidade” de Bárbara Tinoco, editado em abril. O tema, com letra de Ivo Lucas, Bárbara Bandeira e Carminho, que juntamente com Phelipe Ferreira e Tyoz assinam também a autoria da música, conta com a produção das duas cantoras, Sebastian Crayn e Daniel Lima.

“Onde Vais” é uma enorme candidata a Canção do Ano e antecede uma mini-digressão acústica de Bárbara Bandeira pelo país e sua estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Próximos concertos: 13 outubro em Águeda na Feira das Lambarices e 6 de novembro , em Lisboa, no Coliseu dos Recreios.

Conheça o tema Aqui