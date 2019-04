Barclays passa de lucros a prejuízos e admite mais cortes de custos

O banco britânico Barclays teve lucros de 1,4 mil milhões de libras (cerca de 1,6 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, o que compara com os prejuízos de 764 milhões de libras no mesmo trimestre do ano anterior, segundo anunciou hoje.

Ainda segundo os resultados hoje conhecidos as receitas caíram 2% para 5,25 mil milhões de euros de libras (6,1 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), o que levou o banco a admitir que terá de reforçar o cortar custos se a queda de receitas persistirem no resto do ano.

O Barclays decidiu já cortar os prémios que habitualmente atribui no banco de investimento e corporativo para refletir o mau desempenho daquela unidade de negócio.