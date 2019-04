Barragem do Paul da Serra vai aumentar de 30 para 40% produção de energia renovável, diz Susana Prada

A barragem do Paul da Serra vai permitir que a Madeira passe de 30 para 40% a sua percentagem de energia renovável, assegurou a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada. Vai ser possível também reduzir em 10% as emissões de dióxido de carbono, provenientes da queima dos combustíveis fósseis, competou a Secretária.

Esta segunda-feira comemora-se o Dia Mundial da Terra, e, neste sentido, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais organizou um roteiro para os jovens com o objetivo de mostrar, explicar e sensibilizar para as alterações climáticas.

O roteiro, além de abordar o tema das energias renováveis, leva os jovens a conhecerem uma torre de vigilância do Rabaçal, que permite identificar fogos florestais, “fundamental para prevenir os incêndios, e para que o fumo, no caso de existir, não se propague”, refere Susana Prada.

Depois disto falta os jovens visitarem a Levada do Lombo do Mouro, para que possam conhecer uma intervenção no âmbito do combate às perdas de água.