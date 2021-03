Barril de Brent ultrapassa os 70 dólares pela primeira vez desde o início da pandemia (com áudio)

O preço do petróleo negociado em Londres (Brent) subiu acima dos 70 dólares (58,96 euros) por barril esta segunda-feira, dia 8 de março, pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, enquanto o petróleo dos EUA (WTI) atingiu o seu pico mais alto em dois anos, após relatos de ataques a instalações na Arábia Saudita, avança a “Reuters”.

As ações asiáticas também subiram depois do Senado norte-americano ter aprovado um projeto de estímulos à economia de 1,9 biliões de dólares (1,5 biliões de euros), à medido que os dados económicos positivos dos Estados Unidos e da China representam um bom presságio para uma recuperação global da economia.

As forças houthis do Iémen utilizaram drones e mísseis contra a indústria de petróleo da Arábia Saudita no domingo, incluindo a uma instalação da Saudi Aramco em Ras Tanura vital para as exportações de petróleo, no que Riade chamou de um ataque fracassado à segurança energética global.

“Podemos ver mais vantagens no mercado no curto prazo, especialmente porque o mercado provavelmente agora precisa o prémio de risco, com estes ataques a acontecerem com mais frequência”, disseram analistas do ING através de um relatório, observando que este foi o segundo ataque este mês após um incidente em Jeddah a 4 de março.

Helima Croft, da RBC Capital, disse que o último incidente sublinhou o quão perigoso o ambiente de segurança permanece na região quase 18 meses após os ataques iranianos de 14 de setembro de 2019 que temporariamente paralisaram metade da produção de petróleo do reino da Arábia Saudita.

Os preços do Brent e do WTI estão em alta pela quarta sessão consecutiva depois da OPEP e dos seus aliados terem decidido manter os cortes de produção praticamente inalterados em abril.

Os embarques de petróleo da China nos primeiros dois meses de 2021 aumentaram 4,1% no ano após o maior importador do mundo expandir a sua capacidade de refinar e a procura por combustível continuar a crescer.

Apesar do rápido aumento dos preços do petróleo, o ministro do petróleo da Arábia Saudita expressou dúvidas sobre a recuperação da procura, “a decisão de manter as quotas inalteradas sinaliza a intenção do grupo de reduzir ainda mais os stocks, sem a preocupação de apertar o mercado em demasia”, disseram analistas do ANZ através de um nota citada pela “Reuters”.

No entanto, o ministro da energia do terceiro maior importador de petróleo do mundo, a Índia, disse que os preços mais altos podem ameaçar a recuperação do consumo em alguns países.

Os preços mais altos também encorajaram as empresas de energia dos EUA a adicionar plataformas de petróleo e gás natural pela segunda semana consecutiva, disse a empresa de serviços de energia Baker Hughes na sexta-feira, dia 5 de março.