O Banco Central Europeu (BCE) está a estudar a criação de um novo programa de compra de ativos (dívida) para evitar turbulências no mercado quando o Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) acabar. A notícia foi avançada esta semana pela Bloomberg citando fontes próximas do assunto. Tal iniciativa atuaria como uma medida de seguro caso o fim programado do chamado Programa de Compra de Emergência Pandémica de 1,85 biliões de euros, conhecido como PEPP, leve a uma venda massiva no mercado de títulos de países altamente endividados como, por exemplo Itália, diz a Bloomberg que avança que no plano, as compras seriam realizadas de forma seletiva.

O jornal espanhol “El Economista”, que cita a agência Bloomberg, avança que o plano passaria por complementar o Programa de Quantitave Easing, que se mantém em vigor, referindo-se ao programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP) que compra 20 mil milhões de dívida todos os meses. As notícias de que o BCE admite um novo programa de compra de ativos quando o atual terminar no próximo ano, trouxe otimismo às bolsas europeias e a maioria dos principais índices esteve a subir esta quinta-feira mais de 1%.

