BCE concede 330.501 milhões de euros de liquidez a três anos a 425 bancos

O Banco Central Europeu (BCE) concedeu a 425 bancos 330.501 milhões de euros de liquidez a longo prazo (50.414 milhões no leilão anterior), tendo aumentado a procura após a subida das taxas no mercado de capitais.

O BCE indicou esta quinta-feira que a operação destinada a bancos da zona euro será efetiva em 24 de março e vence em 27 de março de 2024 (1.099 dias).

Num leilão anterior desta série de operações de financiamento a um prazo mais longo com objetivo específico, o montante de liquidez que os bancos tinham pedido foi também muito inferior, 174.464 milhões de euros.

O BCE concedeu em junho do ano passado um recorde de 1,3 biliões de euros a 742 bancos da zona euro, depois de ter melhorado as condições de financiamento.

Os bancos podem conseguir empréstimos em condições muito vantajosas até junho deste ano (até menos -1%) se for concedido crédito suficiente à economia real.

Em dezembro do ano passado, o BCE decidiu reajustar as condições da terceira série de operações de financiamento com um prazo alargado e com objetivo específico.

Ampliou em 12 meses, até junho de 2022, o período durante o qual aplicará condições consideravelmente mais favoráveis e vai ainda realizar três operações adicionais entre junho e dezembro de 2021.

Os bancos da zona euro pediram mais liquidez ao BCE depois de as taxas de juro de mercado terem aumentado desde o início do ano.