BCE corta projeções de crescimento da economia da zona euro para 0,8% este ano

O Banco Central Europeu (BCE) cortou esta quinta-feira em 0,3 pontos percentuais (p.p.) as projeções de crescimento económico da zona euro, para 0,8% este ano. A atualização das projeções macroeconómicas do organismo presidido por Christine Lagarde não tem em conta a evolução mais recente do impacto do covid-19 na economia, já que foram entregues pelo staff há duas semanas. Ainda assim, a francesa alertou que o surto tem um “impacto considerável” no outlook.

Na última atualização, em dezembro, o BCE via o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro a crescer 1,1% este ano e a recuperar para 1,4% em 2021 e 2022. Agora, o banco central vê a economia da zona euro a recuperar de 0,8% este ano para 1,3% em 2021 e para 1,4% em 2022.

Relativamente à inflação, o BCE manteve a projeção de 1.1% para este ano, do último relatório em dezembro, de 1.4% em 2021 e 1,6% em 2022.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Governadores, Christine Lagarde justificou que o corte das projeções económicas tem em conta o potencial impacto económico do surto do coronavírus.

“A disrupção da supply chain está a impedir os planos de produção do setor da produção, enquanto medidas de contenção necessária contra a propagação do coronavírus está a afectar de forma adversa a atividade económica”, disse a presidente do BCE, recordando que antes do surto o crescimento da economia da zona euro já tinha moderado para 0,1% em cadeia no último trimestre do ano passado.

Ainda assim, disse esperar que após a contenção do coronavírus, o crescimento da zona euro deverá ser suportado no médio prazo por condições financeiras favoráveis, pela política orçamental da zona euro e pelo recuperar da atividade global.

(Atualizado às 14 horas)