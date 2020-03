BCE exige dos grandes bancos um plano de ação urgente para fazer face ao coronavírus

O supervisor bancário exige às entidades que demonstrem, com uma bateria de medidas concretas, que podem continuar a operar em caso de pandemia pelo vírus.

O Banco Central Europeu (BCE) quer garantir que os bancos europeus têm capacidade de continuar a funcionar normalmente se a epidemia de coronavírus piorar.

O supervisor exigiu das entidades um plano de contingência especial para garantir a continuidade das suas operações, mesmo em caso de pandemia, conforme avança o jornal espanhol El Independiente.

O BCE solicitou a mais de cem bancos europeus – entre eles a maioria das entidades espanholas – que enviassem uma bateria de medidas com as quais enfrentariam uma situação extrema para garantir que o surto do vírus não implique um colapso do sistema financeiro comunitário. “Plano de continuidade de negócios”, assim se chama o documento enviado aos bancos.

Trata-se de um documento que elenca as medidas que o BCE exige que os bancos tenham em situações de risco especiais, como crises de saúde, como o coronavírus, ou no caso de um ataque cibernético de gravidade especial. As instituições financeiras precisam de preparar o programa de ações e enviá-lo ao supervisor nos próximos dias, diz o jornal espanhol.

No sistema financeiro europeu como um todo, 117 bancos estão envolvidos nesta operação.

Entre outras questões, os bancos precisam de demonstrar que podem manter as suas atividades de atendimento ao cliente, que podem continuar as suas operações in loco, que podem operar se solicitarem teletrabalho em massa para a sua equipa ou que podem continuar a recarregar as ATM e caixas multibanco.