BCE põe taxa nos empréstimos de longo prazo à banca em 25 pontos base abaixo da média do Eurosistema

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que a taxa da série de empréstimos de longo prazo à banca (TLTRO-III) será 25 pontos base abaixo da média do Eurosistema. As operações de refinanciamento, que têm como objetivo injetar liquidez na banca, foram lançadas em setembro de 2019 e terminam em março de 2021. A medida hoje anunciada aplica-se às operações pendentes entre junho de 2020 e junho de 2021.

“Estas operações visam dar apoio à concessão de empréstimos da banca às pequenas e médias empresas que foram mais afetadas pelo coronavírus”, justificou o BCE em comunicado, divulgado após a reunião desta quinta-feira.

O BCE indicou também que para as contra-partes que mantém as suas provisões de crédito, “a taxa aplicada a estas operações será mais baixa e, até ao final de junho de 2021, pode ser até 25 pontos base abaixo da média do Eurosistema”.

Além disso, a instituição liderada por Christine Lagarde explicou que o limite máximo a que os bancos têm direito em pedir emprestado, no âmbito das TLTRO III, é aumentado para 50% dos empréstimos que ainda podiam contrair até 28 de fevereiro de 2019. “Neste contexto, o Conselho dos Governadores vai atribuir um mandato aos comités do Eurosistema para investigar medidas colaterais mais acomodatícias para assegurar que as contra-partes continuem a conseguir utilizar este esquema de financiamento”.

A sigla em inglês TLTRO refere-se às operações de refinanciamento de prazo alargado direccionadas ao apoio de crédito bancário pelo BCE. São um instrumento de política monetária não convencional, através do qual a instituição liderada por Christine Lagarde concede empréstimos de longo prazo à banca, com o objetivo de incentivar a concessão de crédito às empresas e aos consumidores e aumentar a liquidez.

O BCE anunciou ainda que um esquema de empréstimos acessível à banca (LTRO) temporário, com o objetivo de “assegurar liquidez imediata para apoiar o sistema financeiro”.

“Embora, o Conselho de Governadores não observe sinais materiais de falta de liquidez no sistema bancário, estas operações serão, em caso de necessidade, um backstop“, explica. “A taxa de juro associada aos LTRO será igual à taxa de juro média da facilidade de depósito (-0,50%)”.

(Atualizado às 13h13)