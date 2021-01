O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira, na primeira reunião de 2021, não mexer na recalibragem dos instrumentos de política monetária, feita em dezembro passado. Mas isto não significa que vai sempre manter tudo como está. Prometeu que ao mínimo sinal de pressão sobre a manutenção das condições favoráveis de financiamento, está pronto para voltar a recalibrar as suas munições. Como disse Christine Lagarde, presidente do BCE, na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da decisão: “nothing is off the table”.

“O Conselho de Governadores decidiu reconfirmar a posição de política monetária muito acomodatícia”, referiu o BCE, em comunicado, mantendo as taxas de juro inalteradas, designadamente a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respetivamente.

