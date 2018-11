BCP baixa participação na Reditus para 14,975%

Num comunicado intitulado “Redução da participação qualificada no capital social da Reditus –

Sociedade Gestora de Participações Sociais”, a empresa presidida por Francisco Santana Ramos, anunciou que recebeu hoje, 12 de novembro de 2018, do Banco Comercial Português, a comunicação de que reduziram a participação no capital da empresa.

O BCP, na sequência da alienação em bolsa, no dia 16 de outubro de 2018, de 5.000 ações da Reditus SGPS ao preço médio de 0,0920 euros, “passaram a ser imputáveis” ao banco ações, representativas de 14,975% do capital social da Reditus, a que corresponde 15,241% dos direitos de voto.

Miguel Pais do Amaral tem quase 25% do capital da Reditus, mais do que os 16,5% nas mãos do BCP. A família Moreira Rato tem uma participação superior a 10%.

A Reditus propôs em julho deste ano uma redução de capital de cerca de 50 milhões, para, na sua grande medida, cobrir os prejuízos passados. O capital desceu de 73,2 milhões para 14,6 milhões de ereditusuros. Uma diminuição de 58,6 milhões que foi votada no Verão. Uma redução em que os acionistas mantiveram a posição relativa.

A Reditus estava já na situação do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, em que o capital próprio da empresa é já inferior a metade do capital social – depois do prejuízo de 1,6 milhões.

Sem essa operação e sem possibilidade de os acionistas porem mais capital, a dissolução teria de ser ponderada.