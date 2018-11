BCP com bom resultado nos testes de stress da EBA

O BCP revelou os resultados dos testes de stress da EBA e em cenário muito adverso o rácio de CET 1 baixaria 384 pontos base na versão phased-in e 300 pontos base na versão fully loaded. No cenário adverso, o rácio CET1 fully loaded inclui o impacto total de CRR/CRD e IFRS.

O BCP em cenário de stress baixaria o CET1 para 9,14% (phased-in).

Este resultado compara favoravelmente com o impacto negativo médio de 410 pontos base para os 48 maiores bancos testados pela EBA. Dos 48 bancos 27 ficaram abaixo dos resultados do BCP. Entre os que ficaram abaixo estão o Deutsche Bank, HSBC, o Bank of Ireland, Sabadell, Crédit Agricole e o Erste, entre outros.

O exame teve em conta dois cenários (base e adverso) e considerou os balanços das instituições no final de 2017 e num horizonte temporal de 3 anos, com término em 2020.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) realizou os testes à resiliência sob cenários adversos, incluindo o impacto do Brexit – a todos os bancos com dimensão sistémica da União Europeia, mas logo no início do ano destacou 48 bancos da UE, que abrangem 70% do setor no bloco europeu, para serem anunciados os resultados (os portugueses não constam desta lista). Destes 48, há 33 que estão na esfera da Zona Euro e, por isso, sob a jurisdição do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), composto pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelas autoridades nacionais de supervisão dos Estados-Membros da UE participantes.

A CGD, BCP e Novo Banco também foram examinados, mas ficam fora do grupo de instituições cujos resultados dos testes são divulgados.

Estes bancos portugueses só podem revelar os resultados que obtiveram nos testes, mediante autorização prévia do BCE. O BCP pediu essa autorização e já obteve luz verde. O pedido de autorização ao BCE foi revelado por Miguel Maya a um acionista hoje na Assembleia Geral Extraordinária.

Tal como aconteceu em 2016, nos testes a realizar este ano a autoridade liderada por Andrea Enria não disse que bancos passaram ou chumbaram, nem as necessidades de capital de cada um. Revelou apenas quais os rácios que os bancos atingiram nos diferentes cenários.

Dos 48 bancos escolhidos pela EBA há quatro espanhóis: o Santander, o CaixaBank, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e o Sabadell. Assim, indirectamente, o Banco Santander Totta e o BPI estiveram sob escrutínio, por força, devido à publicação dos testes da avaliação ao Santander e CaixaBank.