BCP e Cosec assinam protocolo para fornecer seguros de crédito às empresas exportadoras

O Millennium bcp e a COSEC – Companhia de Seguros de Crédito assinaram um protocolo de distribuição de seguros de crédito nas redes comerciais do Millennium bcp.

A sessão de assinatura do protocolo decorreu esta segunda-feira, dia 11 de março, em Lisboa. Este acordo foi assinado por Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, João Nuno Palma, vice-presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, Maria Celeste Hagatong, presidente do Conselho de Administração da COSEC e por Ana Carvalho, administradora executiva da COSEC.

Através do estabelecimento desta parceria, com a COSEC que é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de crédito e caução, o Millennium bcp passa a disponibilizar aos seus clientes empresas os seguros de crédito que permitem a gestão do risco de crédito, cobrindo os prejuízos decorrentes do não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços, em Portugal e no estrangeiro.

Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, afirmou que “a relação entre o Millennium bcp e a COSEC sai reforçada com este protocolo. A nossa oferta de produtos e serviços para as empresas fica mais completa, sobretudo para as empresas exportadoras, demonstrando, uma vez mais, que o banco assume-se como um parceiro das empresas”.

“O Millennium bcp afirma-se como o banco líder das empresas, e nesse âmbito como banco escolhido pelas empresas exportadoras”, reforça o CEO do banco.

Já Maria Celeste Hagatong, Presidente da COSEC, diz na nota, que “este Protocolo é mais um importante marco no relacionamento das duas instituições e proporcionará, sem dúvida, o acesso a mais empresas ao seguro de crédito COSEC, importante mitigante do risco das suas vendas a crédito em Portugal e no exterior.”

Adicionalmente, acrescenta, “o seguro de créditos facilita a gestão da tesouraria das empresas uma vez que possibilita acesso a operações de crédito de antecipação de receitas garantidas com o endosso de seguros”.

A COSEC é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, sendo ainda responsável, por conta do Estado Português, pela cobertura e gestão dos riscos de crédito, caução e investimento para países de risco político.