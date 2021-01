BCP e Sonae tombam PSI 20 a meio da sessão seguindo a tendência europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, encontra-se a meio da sessão desta segunda-feira a descer 0,15%, para 5.033,27 pontos, seguindo a tendência da maioria das suas congéneres europeias.

A fazer cair o PSI 20 estão entre as principais cotadas portuguesas o BCP que desce 1,67%, para 0,11 euros, a Sonae que deprecia 2,05%, para 0,69 euros e a construtora Mota-Engil que desvaloriza 1,42%, para 1,39 euros.

A negociar com sinal ‘vermelho’ estão também no meio da sessão a petrolífera Galp que desce 0,25%, para 8,78 euros, numa altura em que a cotação do barril de Brent valoriza 0,16%, com valor de 55,34 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,06%, para 52,30 dólares por barril.

Em terreno positivo encontram-se a meio da sessão as cotadas elétricas. A EDP sobe 0,23% para 5,32 euros, enquanto a EDP Renováveis cresce 0,20% para 24,95 euros. Já a RENE valoriza 1,07% para 2,37 euros.

“Os principais índices de ações europeus vão oscilando entre território de ganhos e perdas ao longo das primeiras horas da manhã, sendo que a generalidade segue neste momento em baixa, após a revelação de que a confiança empresarial na Alemanha se degradou mais que o esperado em janeiro”, refere o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

Como tal, o alemão DAX desce 0,77%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,69%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,82%, o holandês AEX cresce 0,20%. Em Espanha, o IBEX35 tomba 1,20%, “castigado pelas quedas algo expressivas de Inditex, Amadeus IT e IAG, que é das mais penalizadas pelo ambiente negativo no setor de Viagens & Lazer perante as restrições impostas em vários países para travar o avanço da pandemia”, indica o analista. Por sua vez, o italiano FTSE MIB cai 0,34%, num dia em que chegam rumores de que o primeiro-ministro Giuseppe Conte estará a ponderar um plano para oferecer a sua renúncia ao cargo junto do presidente, numa tentativa de regressar ao poder à frente de um novo Governo.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,11%, para 1,21 dólares.