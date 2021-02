BCP lucra 183 milhões com provisões de 841,2 milhões

O resultado líquido do Grupo BCP ascendeu a 183 milhões de euros o que traduz uma queda de 39,4% face aos resultados de 2019 que foram de 302 milhões de euros. Esta evolução é influenciada pelo contexto de pandemia Covid-19 e por provisões para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia.

A rentabilidade dos capitais próprios fixou-se em 3,1%, inferior aos 5,1% em 2019.

O lucro foi penalizado pelo reforço da provisão extraordinária constituída pela subsidiária polaca para fazer face ao risco legal associado aos créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, que ascendeu a 151,9 milhões de euros em 2020 (51,9 milhões de euros em 2019).

Para a evolução do resultado líquido consolidado contribuiu ainda o ganho de 13,5 milhões de euros, que havia sido reconhecido em fevereiro de 2019, na sequência da alienação do Grupo Planfipsa, refletido como resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação.

Na atividade em Portugal, o resultado líquido cifrou-se em 134,5 milhões de euros em 2020, situando-se 7,2% aquém dos 144,8 milhões de euros apurados em 2019, tendo sido particularmente penalizado pelo reforço das imparidades e provisões, “nomeadamente por via da revisão dos parâmetros de risco de crédito dos modelos de imparidade, que passaram a refletir o novo cenário macroeconómico ditado pelos riscos associados à pandemia”.

Mas também pela reavaliação dos fundos de reestruturação empresarial, “na medida em que o valor dos ativos subjacentes passou a ser igualmente determinado tendo em conta as circunstâncias extraordinárias provocadas pela pandemia”, diz o banco. Miguel Maya anunciou que a reavaliação dos fundos de reestruturação trouxe perdas de 72 milhões de euros.

O resultado antes de imparidades e provisões aumenta 1,5%, para 1.186,2 milhões de euros, graças ao reforço expressivo das imparidades e provisões, totalizando 841,2 milhões de euros em 2020. O banco realça o resultado core do Grupo que evoluiu favoravelmente, ao situar-se 2,8% acima dos 1.085,9 milhões de euros apurados em 2019, totalizando 1.116,5 milhões de euros em 2020, “sendo de salientar o contexto particularmente adverso em que se verificou este crescimento”.

O resultado core consolidado foi impulsionado pelo desempenho da atividade em Portugal, que evidenciou um crescimento de 5,9%, de 601,4 milhões de euros em 2019, para 636,6 milhões de euros em 2020, “refletindo a expansão dos proveitos core, assente sobretudo no desempenho da margem financeira, uma vez que as comissões permaneceram em níveis semelhantes aos do ano anterior”.

O banco liderado por Miguel Maya destaca os custos operacionais controlados. “Um dos bancos mais eficientes da zona euro, com cost to core income em base comparável de 48%.

Mais uma vez o banco destaca a redução dos NPE (non performing exposure), vulgo malparado, em Portugal, em contexto adverso. Uma redução de 883 milhões desde o final de 2019 (-27,2%) e menos 338 milhões no trimestre.

O rácio de NPE sobre o total do crédito em 2020 está nos 5,9% o que compara com 7,7% um ano antes.

O custo do risco que mede as novas imparidades sobre o stock do crédito cifrou-se em 0,91% no grupo e 0,92% em Portugal. O BCP destaca os níveis adequados de cobertura dos NPE, com 63% de cobertura por imparidades (+5pp face a dezembro 2019) e 113% de cobertura total, ao nível do Grupo.

O rácio CET1 e rácio de capital total fully implemented estimados de 12,2% e 15,6%.

O BCP reporta mais uma vez o aumento do crédito performing em Portugal em 2,6 mil milhões, uma subida de 7,9% face ao final de 2019, com crescimento de 16,4% do crédito performing a empresas. O banco destaca a liderança nas linhas de crédito Covid-19, com mais de 18.000 operações desembolsadas (quota de mercado superior a 30%).

Por outro lado deu-se também um crescimento dos recursos totais de clientes do Grupo BCP em 2,8 mil milhões, +3,4% face ao final de 2019 (+7,4% em Portugal) e em 1,2 mil milhões face a setembro de 2020.

(em actualização)