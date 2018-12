BCP, Pharol e Altri sustentam PSI 20 na abertura da sessão

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,15%, para 4.709,33 pontos, em linha com o sentimento nas principais praças europeias, esta quarta-feira. Em Lisboa, as empresas cotadas BCP (1,20%), Pharol (1,23%) e Altri (1,09%) sustentam a bolsa portuguesa, que está em terreno positivo.

“Abertura no ‘verde’ para as bolsas europeias. Boas notícias vindas de Itália, com a União Europeia a aprovar o novo Orçamento para 2019 por parte do Governo italiano. A queda dos juros soberanos deve suportar a banca. Outra nota para o Retalho, depois da Ceconomy, maior retalhista de produtos eletrónicos na Europa, alertar para a queda nos resultados e ter anunciado que não irá pagar dividendos”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

No início da sessão, também as energéticas EDP (0,75%) e EDP Renováveis (0,26) se destacam, um dia após uma audição parlamentar ao presidente executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto, na sequência de alegadas ligações incompatíveis entre a empresa e o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho.

João Manso Neto, presidente executivo da EDP Renováveis, garantiu que “não foi a EDP que meteu” o antigo ministro da Economia Manuel Pinho na Universidade de Columbia, Nova Iorque. Em causa está o facto de Pinho ter sido convidado para dar aulas na referida universidade, após ter saído do Governo, num seminário patrocinado pela EDP.

No decurso da audição a Manso Neto na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas no setor elétrico, na terça-feira, na Assembleia da República, o deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, questionou o gestor da EDP sobre quem é que convidou Pinho para dar aulas na Universidade de Columbia. “Não foi a EDP que meteu o doutor Manuel Pinho” no seminário que a empresa patrocinou na Universidade de Columbia, respondeu Manso Neto. “O doutor Manuel Pinho foi indicado pela universidade”, garantiu.

Já a negociar em terreno negativo, destacam-se os CTT, Sonae Capital e Galp Energia. De salientar também a queda de 0,36%, para 1,64 euros, da Mota-Engil, após ter sido noticiado que, depois de a construtora ter vendido, há mais de dois anos, por 60 milhões de euros, os seus 50,06% no grupo Indaqua, a mesma empresa terá alienado os 55% que detinha no capital da angolana Vista Water.

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 56,60 dólares, mais 0,60% do que no fecho da sessão anterior. Na terça-feira, o preço do barril encerrou em baixa de 5,61%, para os 56,26 dólares. Com Lusa

Notícia atualizada às 8h47

[Dados das 8h07]