BCP regressa aos dividendos com proposta de 0,2 cêntimos por ação e vai compensar trabalhadores

O Banco Comercial Português informou o mercado sobre conclusões da reunião do seu Conselho de Administração.

O banco liderado por Miguel Maya aprovou, solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação da Assembleia Geral Anual para o próximo dia 22 de maio, pelas 14h30, nas instalações do banco no TagusPark, em Oeiras.

O BCP vai levar à AG, com base nos resultados consolidados relativos ao exercício de 2018, divulgados publicamente no dia 21 de fevereiro, a distribuição de um dividendo de €0,002 por ação, e a distribuição de resultados no montante de 12.587.009 euros (12,6 milhões de euros) pelos colaboradores.

Esta distribuição surge no âmbito do processo de compensação pela redução de salários acordada ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalho, “conforme redação publicada em 29 de março de 2014, no Boletim do Trabalho e Emprego nº 12”.

A AG vai ainda discutir a cooptação do Fernando Costa Lima como Administrador não executivo e vogal da Comissão de Auditoria, preenchendo assim a vaga existente no Conselho de Administração que ficou em aberto com o “chumbo” do nome de Norberto Rosa para o cargo, pelo supervisor bancário. O BCP vai propor à Assembleia Geral “a ratificação de tal cooptação”.