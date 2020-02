BdP: empréstimos a empresas caem em dezembro

No mês de dezembro, os empréstimos concedidos às empresas apresentaram uma diminuição relativamente ao mês anterior, revela o Banco de Portugal (BdP), esta terça-feira, 11 de fevereiro. Os empréstimos às sociedades não financeiras (empresas) apresentaram uma taxa de variação anual (tva) de 0,4%, menos 0,7 pontos percentuais (p.p.) do que o que foi registado em novembro.

Nas empresas exportadoras privadas, a tva fixou-se no negativo, em -1,3%, um valor que compara com os 0,3% verificados no mês anterior.

As microempresas registaram uma tva de 6,3%, mais 1,2 p.p. do que no mês anterior. As grandes empresas, por sua vez, verificaram uma tva de -3,1% no mês de dezembro, que compara com os 0,6% observados em novembro.

Por sua vez, a tva dos empréstimos a particulares para a habitação foi de 0,9%, mais 0,3 p.p. do que o observado no mês de novembro. “Os empréstimos a particulares para consumo apresentaram uma tva de 7,9%, que compara com 7,3% registados em novembro”, aponta o BdP.

Na zona euro, a tva dos empréstimos a sociedades não financeiras foi de 2,6%, mantendo-se o mesmo valor face ao mês anterior.”As tva dos empréstimos a particulares, nas finalidades habitação e consumo, foram, respetivamente, de 3,9% e 6,1%, valores que comparam com 3,7% e 5,7%, registados em novembro”, revela a entidade liderada por Carlos Costa.

Relativamente aos depósitos de particulares, estes totalizavam 150,1 mil milhões de euros no último mês do ano. No mês em questão, a tva foi de 3,7%, menos 0,3 p.p. do que o observado em novembro, segundo os dados recolhidos pelo Banco de Portugal.

Já na área da moeda única, a tva dos depósitos de particulares situou-se em 5,3% no mês de dezembro, um valor abaixo dos 5,9% que tinham sido registados em novembro.