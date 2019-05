BdP: setor público agrava endividamento total da economia em 900 milhões

O endividamento da economia nacional agravou 1,4 mil milhões de euros, para 724,4 mil milhões de euros, face ao mês de fevereiro, sobretudo pelo aumento do peso do setor público, segundo a nota de informação estatística relativa ao endividamento do setor não financeiro em março, divulgada esta quarta-feira, 22 de maio, pelo Banco de Portugal (BdP).

“Em março de 2019, o endividamento do setor não financeiro situava-se em 724,4 mil milhões de euros, dos quais 323,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 401,1 mil milhões de euros ao setor privado”, lê-se. Mas ainda que o maior volume de dívida se situe no setor privado, foi o setor público que registou o maior aumento de divida em março.

“Este aumento foi distribuído em incrementos de 0,9 e de 0,5 mil milhões de euros nos endividamentos do setor público e do setor privado, respetivamente. A subida do endividamento do setor público refletiu-se, sobretudo, no aumento do endividamento face ao setor não residente em 1,4 mil milhões de euros, parcialmente compensado pela diminuição do financiamento concedido pelo setor financeiro e pelas próprias administrações públicas”, apontou o BdP.