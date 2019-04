BE critica apresentação de Programa de Estabilidade em véspera de eleições

O Bloco de Esquerda (BE) criticou esta quarta-feira a apresentação do Programa de Estabilidade para o período de 2019-2023 em véspera de eleições. O líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, defendeu que as propostas apresentadas vão “manietar as escolhas do povo português” e criticou a posição complascente dos partidos da Direita e PS com as “absurdas leis europeias”.

“É curioso que ainda ninguém notou o absurdo do debate que temos hoje em curso”, começou por dizer Pedro Filipe Soares na sua intervenção no debate do Programa de Estabilidade no Parlamento. “O Governo apresenta um Programa de Estabilidade para enviar para Bruxelas em vésperas de umas eleições europeias que vão mudar o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia e na antevéspera de umas eleições legislativas que vão mudar o Parlamento e o Governo português”.

O líder da bancada bloquista defendeu que “apresentar propostas para o futuro que vão manietar as escolhas do povo português é um absurdo que decorre das absurdas leis europeias” e notou que “curiosamente, sobre isso, não ouvi PSD e CDS muito autoberraram mas nada disseram”.

“Aceitam complascentemente que Bruxelas continue a diminuir a democracia portuguesa e sobre isso, como no passado, o PS também faz parte da farsa e faz de conta que a democracia portuguesa não vale tanto e continua a mandar para Bruxelas aquilo que sabemos que não é a vontade dos portugueses porque essa será definida no próximo outono”, afirmou o bloquista.