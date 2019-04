BE desafia Governo Regional a publicar lista de grandes devedores ao fisco

O BE Madeira desafiou o Governo Regional a reproduzir as boas práticas do executivo da República em áreas como a saúde, e na divulgação dos devedores do fisco e à segurança social.

“O Governo Regional gosta de apontar os problemas nos serviços de saúde do Continente, diz que lá ainda é pior que na Madeira, para desculpar-se dos problemas da Região”, diz o BE Madeira. Para Paulino Ascensão, dirigente dos bloquistas madeirenses, está é uma “desculpa conveniente” do PSD, tendo em conta que as pessoas que “estão cá não podem comprovar” se é ou não verdade.

“Queremos é ter bons cuidados de saúde aqui e infelizmente todos podemos verificar que os problemas são mais que muitos e tardam em serem resolvidos”, acrescenta.

“No capítulo da transparência, o governo central torna públicas listas de grandes devedores às Finanças e à Segurança Social, para toda a gente saber quem são esses grandes devedores e a publicidade funciona como um incentivo ao cumprimento das obrigações fiscais”, explica Paulino Ascensão.

O dirigente do BE Madeira alerta que na Madeira não se faz isso antes “protege-se com o segredo” os grandes devedores. “É mais um aspeto em que se constata que o PSD usa a Autonomia para proteger os grandes empresários regionais, que fizeram fortunas à custa de negócios com o Governo Regional, não usa a Autonomia para melhorar a vida das pessoas e da transparência”, afirma.

Para Paulino Ascensão a autonomia não tem sido colocada ao serviço do povo mas sim “ao serviço dos ricos e dos poderosos” e que esta ocultação dos devedores “pode estar em causa a perda de receitas fiscais importantes” para a região.

O BE desafia os partidos que se apresentam como alternativa governativa na Madeira a dizerem se se comprometem ou não com a publicação das listas dos grandes devedores ou se “preferem não aborrecer os novos senhorios da Madeira”.