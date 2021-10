BE destaca importância da “evolução dos salários” no dia em que o país celebra a implementação da República

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, destacou a importância da “evolução dos salários” no dia em que Portugal celebra a implementação da República.

“Aos mais jovens a perspetiva que existe de vida é com baixos salários por muito qualificados que sejam. Ora isto não puxa pela economia, não recupera o país”, disse Catarina Martins, defendendo ser preciso “mexer na legislação laboral para garantir que há uma evolução dos salários que respeita, quem trabalha e constrói o país e para garantir que as jovens gerações podem planear fazer a sua vida e não estarem sujeitas à precariedade e baixo salário”.

Na perspetiva da bloquista “só assim é que haverá uma recuperação”. A líder do BE acrescentou ainda que espera que não aconteça como “noutras alturas” em que se “prometem-se milhões”, mas depois mantêm-se os “problemas estruturais do país”.

No entanto, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, avisou, na segunda-feira, que não existirá a possibilidade de haver aumentos salariais generalizados na função pública no próximo ano. No entanto, a governante admitiu que o salário de entrada no Estado dos técnicos superiores vai aumentar.