BE Madeira rejeita intervenção militar na Venezuela e diz que Guaidó é fantoche de Trump

O BE Madeira afirmou que rejeita a intervenção militar na Venezuela acusando Juan Guaidó de ser fantoche de Donald Trump e de Nicolás maduro ser um déspota. Os bloquistas dizem que a solução para o país passa por eleições livres acompanhadas por observadores idóneos e sempre pela via do pacifismo.

“Juan Guaidó pede intervenção militar. É mais uma guerra a somar às dificuldades que se passa na Venezuela. Os que o apoiam devem explicar aos radicados nesse país porque apoiam uma guerra que vai trazer mais sofrimento ao povo”, disse Roberto Almada, deputado do BE Madeira, durante a discussão de um voto pela coragem demonstrada por Juan Guaidó, apresentado pelo CDS-PP.

O PCP apesar de se ter mostrado solidário com a situação da Venezuela, referiu que não vai votar favoravelmente este voto a Juan Guaidó, por não concordar com “ingerências externas e sanções que estão a penalizar” não o governo da Venezuela mas o seu povo.

“Não vamos louva um indivíduo que quer implementar mais sanções ao povo da Venezuela, e que coloca em cima da mesa uma intervenção militar”, afirmou Ricardo Lume, deputado do PCP.