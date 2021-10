Beber, amar e ser feliz

Se procura uma sugestão para um jantar romântico e bem regado, saiba que o restaurante La Squadra, na Baixa lisboeta, tem uma renovada carta de vinhos. Esta nova carta, também assinada pelo chef Augusto Gemelli, seleciona desde os vinhos com melhor relação qualidade/preço até às grandes reservas e raridades da produção vitivinícola transalpina, com destaque para alguns vinhos reconhecidos a nível internacional, também em garrafas Magnum.

Segundo a equipa do La Squadra, a elaboração desta carta de vinhos é o fruto do muito trabalho, dedicação e, sobretudo, paixão pelo vinho. A garrafeira deste restaurante italiano também inclui uma seleção compacta de vinhos portugueses, entre os quais se destaca o vinho Rafeiro. Produzido na Herdade do Monte Branco, é um vinho alentejano de excelente qualidade e que, com as suas características, acompanha muito bem as iguarias da cozinha italiana preparadas pelos chefs do La Squadra.

Juntamente com o lançamento da nova carta, há novidades a assinalar no serviço de vinhos do La Squadra: um vinho em destaque do mês, associado a promoções e descontos, uma secção alargada de propostas de vinho a copo para quem gosta de experimentar mais do que um vinho ou uma página de sugestões especiais, fruto do trabalho contínuo de pesquisa e de prova dos chefs e da equipa da sala. Para quem quiser reservar com antecedência uma das melhores etiquetas da casa, está disponível um serviço de vinhos especial que prepara a garrafa do cliente de forma correta ao nível de temperatura e condições de abertura. Há ainda a possibilidade de organizar eventos de degustação e jantares vínicos na cave.