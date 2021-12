BEI dá 75 milhões de garantia ao Deutsche Bank para financiar PME

O Grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) forneceu uma garantia de 75 milhões de euros ao Deutsche Bank. A garantia proporcionará que o maior banco de retalho na Alemanha, o Deutsche Bank, conceda novos empréstimos de 300 milhões de euros para pequenas e médias empresas (PME) e mid-caps.

A operação tem em vista ajudar as empresas de pequena dimensão a recuperar da escassez de liquidez causada pela crise da Covid-19.

Esta operação foi estruturada para cumprir os requisitos STS (simple, transparent and standardised) para titularizações sintéticas. “É uma das primeiras transações a se enquadrar nas novas regras para titularizações sintéticas simples, transparentes e padronizadas (STS), que foram adotadas pelo Parlamento Europeu em abril de 2021. Os critérios STS para titularizações sintéticas estão a promover um rótulo comum associado a transações de alta qualidade para fins de libertação de capital”.

A transação beneficia do apoio do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). O FEIE é o pilar central do Plano de Investimento para a Europa, no qual o Grupo BEI e a Comissão Europeia são parceiros estratégicos para mobilizar investimentos na economia europeia. O Grupo BEI é constituído pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI), que concede empréstimos a pequenas empresas em condições favoráveis.

O FEI emitirá uma garantia de 75 milhões de euros ao Deutsche Bank cobrindo a tranche mezzanine [tranche entre senior e subordinada] de uma carteira de empréstimos de mil milhões de euros numa estrutura de securitização sintética.

Uma contragarantia (back-to-back) do BEI espelhará totalmente as obrigações do FEI, de modo que o BEI cubra o risco de crédito relacionado com a tranche mezzanine que será desembolsada através do Deutsche Bank em benefício das PME alemãs.

“Ao fornecer uma garantia ao Deutsche Bank para o benefício final das PMEs e mid-caps, o Grupo BEI está complementando os apoios nacionais de resposta ao Covid-19”, diz em comunicado, o vice-presidente do BEI, Ambroise Fayolle, que é responsável pelas operações na Alemanha.

O Chefe do Executivo do FEI, Alain Godard, acrescentou: “O FEI tem o prazer de trabalhar com o Deutsche Bank e o BEI para fornecer acesso adicional ao financiamento para as PME e empresas de média capitalização. A combinação da experiência de investimento e estruturação do FEI com a implementação eficiente dos fundos do FEIE pelo BEI oferece uma solução de financiamento competitiva para o Deutsche Bank que servirá para impulsionar a oferta de financiamento na economia real”.

Paolo Gentiloni, Comissário Europeu para a Economia, disse na mesma nota que a União Europeia está continuamente a trabalhar para apoiar as PME e mid-caps em toda a Europa “que desempenham um papel tão central na nossa economia”.

“Graças a esta garantia fornecida pelo Plano de Investimento para a Europa e pelo Grupo BEI, o Deutsche Bank poderá conceder novos empréstimos a empresas na Alemanha, ajudando-as a investir, criar empregos e impulsionar a recuperação da crise Covid-19”, acrescenta.

Já Oliver Gehbauer, Diretor de Estruturação de Crédito, Deutsche Bank destaca que “num cenário incerto sobre o tratamento futuro dos spreads sintéticos em excesso, desenvolvemos as primeiras titularizações sintéticas do FEI sob o novo padrão STS e uma das primeiras no mercado.”