Belcanto de José Avillez volta a estar entre os 50 melhores restaurantes mundiais. É o único português na lista

José Avillez soma e segue. Um dos restaurantes do chef português voltou a ficar entre a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, ao lado de Odette ou Asador Etxebarri, embora mais abaixo na lista.

Belcanto ficou no 42º lugar da lista do “The World’s 50 Best Restaurants”, o mesmo lugar que ocupou em 2019.

Na descrição do restaurante, a lista evidencia a residência histórica em Lisboa, aquando da abertura do Belcanto em 1958 como um “men’s clube”. “Belcanto teve uma nova vida quando o chef José Avillez tomou o leme em 2012”, escreve o guia, celebrando a primeira estrela Michelin em 2012 e a segunda em 2014 sob a “navegação culinária” do português.

Entre os maiores hits do chef, os responsáveis destacam “A Horta da Galinha dos Ovos de Ouro”, um prato servido em pão crocante com cogumelos, e o “sabor do mar” com o “Salmonete assado”, num prato que engloba lula, peixinhos da hora e aioli negro.

A lista aconselha os interessados em visitar o Belcanto a reservar um lugar na Mesa do Chef para assistir à ação culinária que acontece no frenesim da cozinha comandada por Avillez e sob o comando de Américo dos Santos na pastelaria.

Além do Belcanto, a lista evidencia que Avillez é uma cara bem conhecida da televisão portuguesa que já publicou quatro livros de culinária, com um império de restaurantes em Lisboa e no Porto e três vinhos na linha JA em parceira com a Quinta do Monte D’Oiro.

Na página de Instagram, o restaurante nota a distinção do “The World’s 50 Best Restaurants”. “Que esta distinção ajude Portugal a reforçar a sua posição enquanto destino turístico e gastronómico de excelência e dê ainda mais destaque à gastronomia portuguesa”, lê-se na publicação, onde agradecem à lista, à equipa, a fornecedores e a todos os que têm acompanhado o progresso do Belcanto ao longo dos anos.

Na sua página pessoal de Instagram, o chef agradece à equipa, família e ao “incríveis” visitantes e amigos.