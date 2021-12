Benetton lança coleção de Natal para crianças

“Christmas loading”: a barra indicadora de carga do Natal está quase completa e em breve os meninos e meninas vão poder festejar entre árvores e presépios e desembrulhar presentes.

A United Colors of Benetton está pronta: eis uma série de sweatshirts e camisolas com temas natalícios para os mais pequenos. Padrões vintage com temas natalícios, uma rena em street style, dois chifres que emolduram uma melodia para cantar na noite de Natal e uma série de gravuras do Snoopy e amigos debaixo da árvore ou na neve com um trenó.

Em todas as peças destacam-se as cores desta quadra festiva: vermelho, branco, dourado e prateado.

Prontos para as férias?