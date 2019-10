BFF fecha compra da IOS Finance em Espanha

O BFF Banking Group – líder na prestação de serviços financeiros a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde e da Administração Pública – anunciou ontem ao mercado a concretização da aquisição de 100% do capital social da IOS Finance, EFC, em Espanha.

“Esta transição consolida a posição de liderança do BFF na Europa e permite ao Grupo reforçar a sua liderança no mercado Ibérico; preparar o crescimento em Espanha; aumentar a diversificação geográfica fora de Itália; expandir a oferta de gestão de crédito para Espanha; e criar valor para os acionistas”, diz o BFF em comunicado.

O BFF – Banca Farmafactoring – está e presente em Portugal através de uma sucursal que abriu em outubro de 2018.

Em abril, o BFF anunciou que assinou um contrato vinculativo com o Deutsche Bank AG e com outros acionistas minoritários para a aquisição de até 100% da IOS Finance (Target) que fornece serviços de gestão de crédito e de factoring sem recurso, para fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e outras entidades da Administração Pública em Espanha.

Focada principalmente no SNS, a IOS Finance opera com devedores em todas as comunidades autónomas (ou seja, regiões) de Espanha, onde abrange mais de 710 hospitais (públicos e privados), 70 entidades da Administração Pública e oferece aos seus clientes soluções gestão de crédito específicas e de factoring sem recurso (273 milhões de euros em volumes geridos e 366 milhões de euros em volumes adquiridos em 2018, respetivamente).