BFF sobe lucro 8% para 98,8 milhões

O Conselho de Administração da Banca Farmafactoring S.p.A. aprovou as contas financeiras consolidadas de 2019, e reportou um lucro líquido ajustado de 98,8 milhões de euros (+8% do em 2018).

O banco líder no mercado da Gestão e Aquisição sem recurso de créditos comerciais sobre entidades da Administração Pública na Europa, anunciou que vai distribuir dividendos em dinheiro de 70,9 milhões, o que traduz o pay-out (rácio de pagamento) de 72% do lucro líquido ajustado. Isto é, 0,415 euros por ação o que é equivalente a 7,3% de dividend yield (rendimento de dividendos).

A aquisição da IOS Finance foi concluída em 30 de setembro de 2019, portanto, os números apresentados incluem a IOS Finance apenas no 4º trimestre de 2019, o que teve um impacto marginal. Todos os custos extraordinários relacionados à aquisição (incorridos e esperados com a integração) de 1,3 milhões (após impostos) e o impacto positivo líquido extraordinário do goodwill inerente ao aumento da base tributável, de 1,5 milhões de euros já foram integrados nos números reportados do resultado consolidado de 2019, diz o comunicado.

A IOS Finance fornece serviços de gestão de crédito e de factoring sem recurso para fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e outras entidades da Administração Pública (AP) em Espanha.

Segundo o comunicado de aquisição do IOS Finance, estava previsto o impacto negativo único (após impostos) de 5 milhões de euros, “assumindo a harmonização dos padrões contabilísticos entre o LPI [juros de mora] do IOS Finance e o do BFF. O IOS Finance reconhece atualmente o LPI, em regime de competência, assumindo uma taxa de recuperação de 100%, contra 45% assumida pelo BFF. Dado que, em Espanha cobra 100% do LPI devido, espera-se que esse impacto seja totalmente compensado nos anos seguintes pelos reembolsos do LPI”.

A margem financeira ajustada aumentou 6% em 2019 apesar dos 2,7 milhões de euros de LPIs (juros de mora) líquidos mais baixos em relação a 2018 e com o stock de LPIs extrapatrimoniais não reconhecidos a subir 40 milhões para 396 milhões de euros.

O crédito a clientes líquido aumentou 15% em 4,118 milhões (+11% excluindo 137 milhões da IOS Finance), dos quais 41% fora da Itália o que compara com 35% no final de 2018.

O BFF reporta o crescimento no novo volume, de 3%, ou 4,9 mil milhões de euros (excluindo IOS Finance). O IOS Finance cresceu 26% num ano.

Os rácios de capital total e de CET1 fixaram-se em 15,0% e 10,9%, respetivamente, excluindo o dividendo esperado em dinheiro.

Os ativos líquidos com imparidade (o que traduz uma redução do valor recuperável do crédito) diminuíram 11% em relação ao ano anterior e 83% são direcionados para o setor público. Os ativos líquidos com imparidade para o setor privado caem -54% em relação ao ano anterior.

O rácio de NPL caiu para 0,1% (excluindo municípios italianos na tutela).

O custo do risco de crédito anualizado está em 6 pontos base, 3 pontos base sem incluir o negócio de factoring de PME.

Massimiliano Belingheri, CEO do Grupo, comentou no comunicado que “2019 foi para nós um ano recorde em termos de lucros, retorno sobre capital, crescimento de empréstimos, controle de risco. Ao mesmo tempo que continuamos a entregar um forte dividendo”.

“Nossa estratégia de crescimento internacional continua a valer a pena, com 41% de nossa carteira de empréstimos agora fora de nosso país [Itália], o que permite atender melhor as necessidades de nossos clientes”, acrescenta o CEO.

O Grupo opera nos mercados de Itália, Polónia, República Checa, Eslováquia, Espanha, Portugal, Grécia e Croácia.

O Banco BFF Banking Group abriu oficialmente a sua Sucursal em Portugal em Outubro de 2018, embora já trabalhe com clientes portugueses desde 2014.