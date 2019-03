Bicicletas e trotinetes podem integrar rede de transportes públicos em Lisboa

A integração de bicicletas e trotinetes, ou outros meios de transportes, podem vir a integrar a rede de transportes públicos, segundo disse o vereador para a Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, ao Jornal Económico. O primeiro passo já está a ser estudado com a vontade de incluir as bicicletas Gira na rede transportes. “Já estamos a dar esse passo com as bicicletas Gira”, revelou.

“O ano passado desenvolvemos um serviço que permite perguntar se um utilizador da bicicleta Gira tem ou não tem um passe [para os transportes públicos] válido. Isso vai permitir-nos, quando o sistema funcionar de forma completa, discriminar positivamente quem tiver o passe. Quem tiver o passe da rede pública de transportes, terá condições de acesso à rede de bicicletas Gira mais favoráveis – esse é o primeiro passo de integração que estamos a desenvolver”, contou Miguel Gaspar.

Questionado se, além das bicicletas Gira, nas ruas de Lisboa desde 2017, as trotinetes também poderão vir a fazer parte da rede pública de transportes da capital, o edil contou que “gostava muito” que essa realidade surgisse.

Mas o vereador com o pelouro da Mobilidade vai mais longe: “Porque é que não há um passe de transporte público mais umas viagens de táxi ou viagens de bicicletas ou trotinetes? É esta conversa que temos tido com os operadores destes transportes e estamos a tentar construir este modelo”.

Esta é uma ideia que parte da receptividade, apontou Miguel Gaspar, por parte da CML às empresas que estão a oferecer novos meios de transportes à capital portuguesa. “Todos os privados que estão a entrar em Lisboa fazem parte desta inovação que está ter algum sucesso”, prosseguiu, lançando um cenário mais ambicioso. Mas nada disto teria sucesso se as pessoas não procurassem estas soluções” disse.

