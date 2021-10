Binter anuncia aumento de ligações entre Madeira e Canárias

A companhia aérea Binter anunciou o aumento das ligações entre a Madeira e Canárias, com efeito a partir de novembro.

A Binter terá voos para Tenerife e para Gran Canária, num total de oito voos semanais com Canárias.

A partir de 2 de novembro, vão passar a existir voos entre a Madeira e Tenerife, todas as terças e sábados.

“Às terças-feiras e sábados, um voo partirá do aeroporto da Madeira às 14h00 horas, e aterrará no aeroporto de Tenerife Norte – Cidade de La Laguna às 15h20 horas. O voo no sentido inverso partirá às 16h05 horas e aterrará às 17h25 horas”, refere a companhia aérea.

A Binter sublinha que vai manter os dois voos que realiza entre Gran Canária e a Madeira, todas as quintas-feiras e domingos.

“Às quintas-feiras, a saída do aeroporto da Madeira será às 12h30 horas, e aterrará na Gran Canária às 14.00. O retorno será às 14h45, com chegada às 16h15 horas. Aos domingos, um avião partirá do arquipélago português às 13h45 horas, com chegada às 15h15. O voo no sentido inverso partirá às 16h00, com aterragem na Madeira às 17h30”, explica a empresa.

A companhia aérea explica que o aumento das ligações com a região autónoma tem por objetivo “contribuir ativamente para a recuperação de conectividade nos dois territórios”.

Os bilhetes podem ser adquiridos através de www.binter.pt, através do 291 290 129, ou por agências de viagens.