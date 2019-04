Binter e Associação de Promoção da Madeira promoveram sabores da Macaronésia na Região

A ERPSaM foi apresentada esta terça-feira no Colégio dos Jesuítas, assente em 5 eixos estratégicos, pela Vice-Presidente do IASaúde, Bruna Gouveia. A estratégia contempla o período de 4 anos, de 2019 a 2022 e nasce da evidência do crescente impacto das problemáticas da saúde, afirma a Vice-Presidente do IASaúde.