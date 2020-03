Binter vai lançar ligação aérea entre Madeira, Marraquexe, Lanzarote e Fuerteventura

A Binter vai lançar uma ligação entre a Madeira e o Aeroporto de Marraquexe, para além de duas novas rotas com Canárias, para as ilhas de Lanzarote e Fuerteventura. O início da operação para Marraquexe está programado para 15 de julho, com voos às quartas-feiras e sábados.

“Na Binter estamos muito conscientes do quão importante são as ligações aéreas para os habitantes de um arquipélago. Estas novas rotas são uma demonstração do compromisso que adquirimos com os madeirenses e com a sua mobilidade”, disse Miguel Suárez, diretor comercial e de Marketing da Binter.

Os bilhetes para Marraquexe já podem ser adquiridos desde 70 euros por trajeto desde a Madeira e desde 80 euros a origem for o Porto Santo.

Em junho começam as duas novas rotas para Canárias. Para Fuerteventura, iniciam-se a 1 de junho, e realizam-se às segundas-feiras.

Os voos para Lanzarote começam a 7 de junho e realizam-se aos domingos.