Bison Bank conclui aumento de capital de 19 milhões

O Bison Bank concluiu o processo de aumento de capital no valor de 19 milhões de euros, anunciou a instituição financeira em comunicado.

Em paralelo, o Bison Bank foi aceite pelo Banco Central da China, no passado dia 14 de janeiro, como membro da cross-border Interbank Payment System (CIPS), uma instituição líder que fornece serviços de pagamento e clearing para instituições financeiras em transações transfronteiriças de moeda chinesa (RMB – Renminbi).

A aprovação da adesão a esta rede juntamente com a conclusão do aumento de capital de 19 milhões de euros reforça o compromisso do Bison Bank para com os seus clientes e restantes stakeholders.

Em 2021 o Bison Bank pretende “alavancar os seus serviços de wealth management (gestão de fortunas) via alargamento da sua oferta de produto, através de múltiplas campanhas nacionais e internacionais que deverão permitir materializar de forma mais vincada as vantagens competitivas do banco resultantes dos seus produtos e serviços diferenciados”.

“Através dos seus membros diretos e indiretos, onde o Bison Bank se integra, a rede da CIPS detém uma abrangência de mais de 3.000 instituições bancárias em mais de 167 países e regiões. A aprovação pelo Banco Central da China representa um importante passo para o Bison Bank em termos de escala, alcance e rapidez nos depósitos e liquidações nas denominações de CNY e CNH”, diz o banco em comunicado.

A adesão a esta rede contribuirá para a promoção comercial do Bison Bank em transações transfronteiriças de Renminbi e ajudará os clientes com transações denominadas em moeda chinesa.

“O banco continuará a progredir e a avançar de acordo com a trajetória iniciada em meados de 2018, com vista à construção de uma instituição financeira de raiz que se pretende posicionar como um parceiro Euro-Asiático robusto, focado e flexível para com os seus clientes nas suas três áreas de negócio – wealth management, banco depositário e custódia e banca de investimento”, conclui o banco português de capitais chineses.