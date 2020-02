Bison Bank na liderança da emissão obrigacionista de 1,8 mil milhões de dólares da Huarong Finance

O português Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão obrigacionista do Huarong Finance 2019 Co., Ltd. sob o Programa de Medium Term Note de 5.900 milhões de dólares.

Segundo o comunicado, o Bison Bank atuou como um dos Joint Lead Managers e Joint Bookrunners na emissão obrigacionista de 1.800 milhões de dólares do Huarong Finance 2019 [da China Huarong Asset Management] através da colocação de quatro tranches enquadradas no Programa de Medium Term Note de 5.900 milhões de dólares do Huarong Finance 2019 Co., Ltd., empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Huarong International Holdings Ltd.

Foram colocadas no total quatro tranches. Duas tranches de 400 milhões de dólares, uma com taxa fixa e outra com taxa variável, ambas com a maturidade de 3 anos e com cupões anuais de 2,500% e 2,807%, respetivamente.

Há ainda uma tranche de 300 milhões de dólares, com taxa variável, maturidade de 5 anos e um cupão de 2,932%.

A tranche com maior dimensão, de 700 milhões de dólares, com taxa fixa , possui uma maturidade de 10 anos e um cupão anual de 3,375%. “Os títulos são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidos pela China Huarong International Holdings Limited e com keepwell/EIPU da China Huarong Asset Management Co., Ltd”, diz a nota.

A China Huarong Asset Management Co., Ltd. é uma sociedade anónima cotada na bolsa de valores de Hong Kong.

A China Huarong é um key player no sistema financeiro chinês e possui forte apoio governamental e dos órgãos reguladores. O grupo fornece serviços financeiros multifuncionais, possuindo múltiplas licenças em áreas como gestão de ativos distressed, gestão de ativos, banca, valores mobiliários, trust, leasing financeiro, investimento, futuros e financiamento ao consumidor.

A notação financeira do emitente corresponde a Baa1 pela Moody’s e A pela Fitch. A China Huarong Asset Management Co., Ltd. possui uma notação financeira de A3 (Stable) pela Moody’s, BBB+ (Stable) pela S&P e A (Stable) pela Fitch. As receitas do emissor são usadas para pagar as notas offshore pendentes quando estas vencerem.

“A emissão foi, de facto, notável e um marco nas emissões obrigacionistas chinesas. O sucesso da execução desta transação destaca a fé dos investidores globais em títulos de dívida na capacidade da China em superar o Coronavírus. A operação demonstrou também a grande confiança para com os emissores de destaque chineses e para com a economia chinesa. O Bison Bank irá desenvolver mais negócio proveniente da China, através do fornecimento de serviços financeiros para os clientes na Ásia e na Europa”, referiu, Bian Fang, Chief Executive Officer do Bison Bank.