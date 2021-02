Bitcoin atinge novo recorde e vale quase 50 mil dólares

A moeda virtual mais conhecida do mundo soma e segue. A bitcoin atingiu este domingo um novo recorde e vale agora mais de 49 mil dólares, aproximando-se a passos largos de atingir os 50 mil dólares.

Por volta das 11h00, a maior criptomoeda do mundo estava a subir mais de 5% para 49.057.20 dólares, mas chegou a atingir os 49.344 dólares ao início a manhã, o que perfaz um aumento de cerca de 70% ao longo do ano. A valorização histórica surge depois de outra criptomoeda, a ether, ter também batido um recorde este sábado e, assim, valorizado 150% no acumulado do ano.

Já na semana passada a bitcoin valorizou mais de 8%, atingindo os 48.481 dólares (cerca de 39.948 euros), depois de o Bank of New York Mellon anunciar a formação de uma equipa especializada para ajudar os clientes a manter, transferir e emitir ativos digitais. Esta unidade vai ser designada Ativos Digitais e irá ser disponibilizada aos clientes já em 2021.

O BNY Mellon, como é frequentemente conhecido, é a entidade bancária mais antiga dos Estados Unidos e dá agora o salto para o mercado digital com a aposta em criptomoedas. A gestão destes ativos digitais vão passar por uma plataforma que está ainda em fase de protótipo, mas que o método será muito semelhante ao utilizado atualmente com as ações mais tradicionais.

“O BNY Mellon está orgulhoso de ser o primeiro banco global a anunciar os planos para providenciar serviços integrados para ativos digitais”, sustentou Roman Regelman, diretor-executivo dos negócios digitais e de serviços de ativos do BNY Mellon. “Os ativos digitais estão a tornar-se mainstream“, afirmou a mesma fonte, em comunicado divulgado pela instituição financeira norte-americana.